Keanu Reeves e Bob Odenkirk si incontreranno? (Di martedì 6 aprile 2021) Il film diretto da Bob Odenkirk Nessuno è uscito esclusivamente nelle sale un paio di fine settimana fa, e gli spettatori hanno notato alcune somiglianze non così sottili con il franchise di John Wick di Keanu Reeves. Keanu Reeves e Bob Odenkirk si incontrano? I paragoni che sono stati fatti tra i due personaggi protagonisti cattivi. E se abbinati al modo in cui entrambe le brutali action figure sono state create dallo scrittore Derek Kolstad, hanno portato i fan a teorizzare che i film si svolgono effettivamente nello stesso universo e potrebbero potenzialmente incrociarsi. Nessun regista Ilya Naishuller ha parlato della possibilità che i personaggi di Odenkirk e Reeves si incontrino. Keanu Reeves e Bob ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021) Il film diretto da BobNessuno è uscito esclusivamente nelle sale un paio di fine settimana fa, e gli spettatori hanno notato alcune somiglianze non così sottili con il franchise di John Wick die Bobsi incontrano? I paragoni che sono stati fatti tra i due personaggi protagonisti cattivi. E se abbinati al modo in cui entrambe le brutali action figure sono state create dallo scrittore Derek Kolstad, hanno portato i fan a teorizzare che i film si svolgono effettivamente nello stesso universo e potrebbero potenzialmente incrociarsi. Nessun regista Ilya Naishuller ha parlato della possibilità che i personaggi disi incontrino.e Bob ...

Advertising

SkyTG24 : Matrix, 22 anni fa usciva il film con Keanu Reeves. FOTO - Semreh10 : RT @blumenkohlsuppe: Sono uscita conciata così male, che come minimo incontro Keanu Reeves. - ____SiRvia : RT @blumenkohlsuppe: Sono uscita conciata così male, che come minimo incontro Keanu Reeves. - brokenflower80 : RT @blumenkohlsuppe: Sono uscita conciata così male, che come minimo incontro Keanu Reeves. - blumenkohlsuppe : Sono uscita conciata così male, che come minimo incontro Keanu Reeves. -