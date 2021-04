Imprese | il Friuli Venezia Giulia punta su partite Iva e giovani

Leggi su dire

(Di martedì 6 aprile 2021) TRIESTE – “L’impegno della Regione Friuli Venezia Giulia per la ripartenza guarda lontano e tiene conto di due elementi: il contributo che le partite Iva e le categorie professionali imprimono all’economia e la necessità di sostenere i giovani, ovvero coloro a cui l’Europa ha guardato per il piano Next Generation Eu”. L’assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, sottolinea il ruolo che, nello sviluppo della regione, rivestono i lavoratori autonomi, i professionisti e le nuove generazioni, e lo fa al webinar organizzato dall’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili.