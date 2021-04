Il fantasma di Palazzo Chigi: Draghi media troppo e decide poco. Se c’è, batta un colpo (Di martedì 6 aprile 2021) Uno spettro s’aggira nelle stanze di Palazzo Chigi: quello di Mario Draghi. Marx ed Engels ci perdoneranno se prendiamo in prestito l’incipit del Manifesto comunista, ma non ce ne veniva in mente un altro per descrivere l’insostenibile impalpabilità del premier più preventivamente stimato dagli italiani. Sondaggi in calo e difficoltà crescenti lo testimoniano. Più ancora, le tensioni di queste ore davanti a Montecitorio. A Napoli avrebbero già intonato il celebre addò sta Zazà? Ora se lo chiede l’Italia intera: dove sta SuperMario? E dire che era partito col turbo, almeno nel gradimento popolare. Persino il suo silenzio era d’oro. L’overdose di stima preventiva imponeva di decrittarlo come operoso. Come a dire, finalmente un uomo di fatti dopo tante ciance a vuoto. Draghi in continuità con 70 anni di liturgie Dc Ma ora ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 aprile 2021) Uno spettro s’aggira nelle stanze di: quello di Mario. Marx ed Engels ci perdoneranno se prendiamo in prestito l’incipit del Manifesto comunista, ma non ce ne veniva in mente un altro per descrivere l’insostenibile impalpabilità del premier più preventivamente stimato dagli italiani. Sondaggi in calo e difficoltà crescenti lo testimoniano. Più ancora, le tensioni di queste ore davanti a Montecitorio. A Napoli avrebbero già intonato il celebre addò sta Zazà? Ora se lo chiede l’Italia intera: dove sta SuperMario? E dire che era partito col turbo, almeno nel gradimento popolare. Persino il suo silenzio era d’oro. L’overdose di stima preventiva imponeva di decrittarlo come operoso. Come a dire, finalmente un uomo di fatti dopo tante ciance a vuoto.in continuità con 70 anni di liturgie Dc Ma ora ...

