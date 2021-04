Ho fatto il vaccino il 20 marzo in Lombardia, ma nel sistema non risulta. È ora di cambiarlo? (Di martedì 6 aprile 2021) La seconda Pasqua con il coronavirus è passata, cosa è cambiato? Secondo me ben poco, a cominciare proprio dalla mia regione, la Lombardia. Certo, il virus ha allentato un po’ la sua presa in tutto il mondo ed anche in Italia, dove il personale sanitario ha ottenuto la candidatura al premio Nobel per il loro impegno che continua. Ma la politica, quella che gestisce la salute dei cittadini cosa ha fatto di reale? Ha cambiato governo nazionale il cui presidente del Consiglio è stato scelto dalla politica e non si è presentato alle elezioni, come il precedente (e come troppi ormai). Ci aspettavamo tutti da Draghi una reale svolta ed una apertura a nuove idee, a reali cambiamenti. Finora abbiamo ancora chiusure a colori, scuole chiuse, maschere pur non essendo carnevale. Insomma tutto uguale come nel 2020. A livello di governo locale invece abbiamo avuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) La seconda Pasqua con il coronavirus è passata, cosa è cambiato? Secondo me ben poco, a cominciare proprio dalla mia regione, la. Certo, il virus ha allentato un po’ la sua presa in tutto il mondo ed anche in Italia, dove il personale sanitario ha ottenuto la candidatura al premio Nobel per il loro impegno che continua. Ma la politica, quella che gestisce la salute dei cittadini cosa hadi reale? Ha cambiato governo nazionale il cui presidente del Consiglio è stato scelto dalla politica e non si è presentato alle elezioni, come il precedente (e come troppi ormai). Ci aspettavamo tutti da Draghi una reale svolta ed una apertura a nuove idee, a reali cambiamenti. Finora abbiamo ancora chiusure a colori, scuole chiuse, maschere pur non essendo carnevale. Insomma tutto uguale come nel 2020. A livello di governo locale invece abbiamo avuto ...

lucatelese : Sono venuti, rischiando, a curare i nostri anziani in cambio di vitto e alloggio. L’Italia ha pensato bene di votar… - LaStampa : Coronavirus, grave un’insegnante al San Martino di Genova. I parenti: “Aveva fatto il vaccino AstraZeneca” - myrtamerlino : Il 20 gennaio Israele toccava il picco di nuovi casi: 10.213. Oggi due mesi dopo il minimo da 9 mesi a questa parte… - defelicemilano : Due resurrezioni con il COVID-19: noi quando rinasceremo? - cappuccinokid70 : @ilmessaggeroit Come mai la moglie ha già fatto il vaccino? Dovrebbe avere meno di 50 anni chiedo per un amico -