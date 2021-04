Elettra Lamborghini svela la verità sull’Isola (Di martedì 6 aprile 2021) Elettra Lamborghini è una dei fantastici opinionisti dell’Isola dei Famosi. La bella ereditiera in una recente intervista a “TV Sorrisi e Canzoni” ha rivelato di essere molto entusiasta del suo ruolo nel reality di sopravvivenza, e ha anche rivelato quali sono i naufraghi che l’hanno colpita di più. Dopo diverse settimane del debutto dell‘Isola dei Famosi, Elettra ha voluto raccontare la sua esperienza. L’ereditiera è uno dei tre Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 6 aprile 2021)è una dei fantastici opinionisti dell’Isola dei Famosi. La bella ereditiera in una recente intervista a “TV Sorrisi e Canzoni” ha rivelato di essere molto entusiasta del suo ruolo nel reality di sopravvivenza, e ha anche rivelato quali sono i naufraghi che l’hanno colpita di più. Dopo diverse settimane del debutto dell‘Isola dei Famosi,ha voluto raccontare la sua esperienza. L’ereditiera è uno dei tre Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

66Kindle : RT @tvblogit: Come in Pronto Raffaella?, Tommaso Zorzi in #ilpuntozeta proporrà il gioco del barattolo, questa volta da indovinare sarà il… - giancarlobaffa : @celestecomete @LucaBrusati Pazienza, dopo tutti questi anni la gente non puó che essere curiosa e piena di aspetta… - GammaStereoRoma : Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - La Isla - mitam13novembre : RT @tvblogit: Come in Pronto Raffaella?, Tommaso Zorzi in #ilpuntozeta proporrà il gioco del barattolo, questa volta da indovinare sarà il… - LuciaAl73831547 : RT @tvblogit: Come in Pronto Raffaella?, Tommaso Zorzi in #ilpuntozeta proporrà il gioco del barattolo, questa volta da indovinare sarà il… -