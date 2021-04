easyJet rafforza i voli dalla Lombardia

(Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) –ha annunciato nuovi collegamenti da Milano Linate per la Sicilia a partire dall’11 giugno. Si tratta di duegiornalieri con Catania e Palermo.porta così a 66 le rotte nazionali e internazionali operate dagli aeroporti delladurante l’estate. A Milano Malpensa la compagnia inglese dispone della sua base più importante nell’Europa continentale con 21 aeromobili e 900 dipendenti. Inoltre, dal 28 maggio avvierà le operazioni a Milano Bergamo, con nun volo giornaliero per Olbia.

