Ddl Zan: il duro attacco di Sgarbi contro il rischio “abominevole” (Di martedì 6 aprile 2021) In Italia esiste il rischio che la libertà di espressione in materia ad esempio di lotta all’ideologia gender, possa venire inaccettabilmente compromessa. Il pericolo è dato dal Ddl Zan, ma per fortuna non tutti finiscono per chiudere la bocca di fronte allo scempio che rappresenterebbe questa legge. Da giorni, infatti, vip e personaggi pubblici utilizzano L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 6 aprile 2021) In Italia esiste ilche la libertà di espressione in materia ad esempio di lotta all’ideologia gender, possa venire inaccettabilmente compromessa. Il pericolo è dato dal Ddl Zan, ma per fortuna non tutti finiscono per chiudere la bocca di fronte allo scempio che rappresenterebbe questa legge. Da giorni, infatti, vip e personaggi pubblici utilizzano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

SimoPillon : In Canada, dove vige una legge simile al ddl #Zan un padre è stato arrestato per essersi rifiutato di attuare la tr… - GassmanGassmann : Chi è contrario al DDL Zan contro l’omotransfobia, lo fa a discapito di altre persone. Buona Pasqua a tutti i miei… - VittorioSgarbi : Mentre nel Paese una crisi economica senza precedenti manda sul lastrico migliaia di persone, il PD è impegnato in… - sermat43 : RT @ChiodiDonatella: #LEGGEZAN: #COMPAGNI, A ME ME PARETE MATTI #Pasquetta blindata. I vaccini #funzionicchiano. Imprenditori alla fame. M… - aryy111 : Questo, che palesemente non si sa fare i cazzi suoi, mi chiede perché li portassi con quel tempo. Io lì bloccata c… -