Criscitiello: “Paragonare Pirlo e Gattuso è ingiusto…” (Di martedì 6 aprile 2021) Criscitiello: “Paragonare Pirlo e Gattuso è ingiusto. Juventus imbarazzante, Napoli in corsa per il suo obiettivo” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Michele Criscitiello, giornalista. SUL PARAGONE Pirlo – Gattuso “Già Paragonare Pirlo e Gattuso è ingiusto. Gattuso è in piena corsa per il suo obiettivo, ha avuto una serie di infortuni seri. Non lo faccio minimamente questo paragone, il problema è che Pirlo e la Juventus finora sono stati imbarazzanti. Devi mettere una pezza e probabilmente richiamare Allegri. Il Napoli a volte ha perso punti e non ha giocato bene ma Gattuso ha poche colpe. Non sono un fan di ... Leggi su retecalcio (Di martedì 6 aprile 2021): “è ingiusto. Juventus imbarazzante, Napoli in corsa per il suo obiettivo” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Michele, giornalista. SUL PARAGONE“Giàè ingiusto.è in piena corsa per il suo obiettivo, ha avuto una serie di infortuni seri. Non lo faccio minimamente questo paragone, il problema è chee la Juventus finora sono stati imbarazzanti. Devi mettere una pezza e probabilmente richiamare Allegri. Il Napoli a volte ha perso punti e non ha giocato bene maha poche colpe. Non sono un fan di ...

