Covid, Renzi: “Mia moglie vaccinata, ora positiva, ma invito a vaccinarvi tutti” (Di martedì 6 aprile 2021) "Come molte famiglia italiane abbiamo un problema di quarantena, ha preso il Covid Emanuele, mio figlio di 18anni, poi Agnese, che si era vaccinata, con Astra Zeneca. Ma si può prendere il Covid anche dopo il vaccino". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 aprile 2021) "Come molte famiglia italiane abbiamo un problema di quarantena, ha preso ilEmanuele, mio figlio di 18anni, poi Agnese, che si era, con Astra Zeneca. Ma si può prendere ilanche dopo il vaccino". L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Ohhh Renzi in diretta a #ariachetira ci sta dicendo che sua moglie era vaccinata e ha preso lo stesso il covid. Due… - borghi_claudio : Ovviamente a uso dei travisatori in servizio permanente effettivo NON sono contento del fatto che la moglie di Renz… - La7tv : #tagada Le domande di #Damilano a #Renzi: 'Per entrare in quel Gp bisognava essere guariti dal Covid entro due sett… - AlanIlMagi : RT @borghi_claudio: Ohhh Renzi in diretta a #ariachetira ci sta dicendo che sua moglie era vaccinata e ha preso lo stesso il covid. Due gio… - Marko_Morandi : RT @borghi_claudio: Ovviamente a uso dei travisatori in servizio permanente effettivo NON sono contento del fatto che la moglie di Renzi ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Renzi Letta vede Renzi: l'incontro inaspettato. 'Sostegno a Draghi ma divisi sul M5S' È durato circa 40 minuti ed ha affrontato tutti i temi sul tavolo, dal Covid ai vaccini, dal ... "Letta e Renzi hanno verificato una divergenza profonda sul rapporto con Conte e pentastellati. Un ...

Incontro Letta - Renzi, "divergenza profonda su Conte e M5S" ...del sostegno alla campagna dei vaccini e al supporto economico per compensare le chiusure per Covid. Sulle amministrative, Letta ha ascoltato le idee d Renzi, e per il leader del Pd il mese di aprile ...

Covid, Renzi e Italia Viva pronti a lanciare il piano 'Sanità 2030' Adnkronos Matteo Renzi: "Agnese positiva dopo vaccino Astrazeneca, ma vaccinatevi" Si può prendere il Covid anche dopo il vaccino ma il consiglio è: vaccinatevi, vaccinatevi, perché il vaccino anche se non protegge definitivamente serve”. Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi a ...

AstraZeneca, Renzi: «Mia moglie positiva dopo il vaccino. Contagiato anche mio figlio di 18 anni» Matteo Renzi parla della sua Pasqua ospite del programma tv L'Aria che tira su La 7 decendo che la moglie Agnese è risultata positiva al Covid dopo il vaccino ...

È durato circa 40 minuti ed ha affrontato tutti i temi sul tavolo, dalai vaccini, dal ... "Letta ehanno verificato una divergenza profonda sul rapporto con Conte e pentastellati. Un ......del sostegno alla campagna dei vaccini e al supporto economico per compensare le chiusure per. Sulle amministrative, Letta ha ascoltato le idee d, e per il leader del Pd il mese di aprile ...Si può prendere il Covid anche dopo il vaccino ma il consiglio è: vaccinatevi, vaccinatevi, perché il vaccino anche se non protegge definitivamente serve”. Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi a ...Matteo Renzi parla della sua Pasqua ospite del programma tv L'Aria che tira su La 7 decendo che la moglie Agnese è risultata positiva al Covid dopo il vaccino ...