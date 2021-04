Covid Lazio | oggi 1 120 contagi e 43 morti | dati 6 aprile A Roma 700 casi

(Di martedì 6 aprile 2021) Sono 1.120 i nuovida coronavirus nel, secondo la tabella del bollettino di, 6. Registrati inoltre altri 43e 727 guariti. Asegnalati 700. Nel dettaglio, “su oltre 7mila tamponi (-1.857) e quasi 5 mila antigenici per un totale di oltre 12mila test, si registrano 1.120positivi (-299), 43 i decessi (+11) e +727 i guariti. Diminuiscono i, mentre aumentano i ricoveri e i decessi. Stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 14%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 9%. Icittà sono a quota 700. Questa sera dalla mezzanotte apertura delle prenotazioni per gli anni 65 e 64 (ovvero i nati nel 1956 ...

Leggi anche Vaccino, "chiesta verifica su 97.898 dosi non ricevute" "Nelle province si registrano 297 casi e sono quattro i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 233 i