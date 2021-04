Covid: 7.767 i nuovi contagi su 112.962 tamponi. I morti sono 421 e la positività scende al 6,9% (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - sono 7.767 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 10.680 di ieri. Numero tra i più bassi degli ultimi mesi, con tutta probabilità legato al ridotto numero di tamponi effettuati, 112.962 (come lo erano stati ieri, 102.795) rispetto ai dati più alti di test effettuati nei giorni precedenti, nel corso della settimana. Il numero di decessi invece sale, e di molto: oggi 421, contro i 296 di ieri. L'indice di positività è pari a 6,9% (ieri era al 10,4%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute - Istituto superiore di sanità e Regioni e Province autonome sulla diffusione dell'epidemia. Leggi su agi (Di martedì 6 aprile 2021) AGI -7.767 icasi di-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 10.680 di ieri. Numero tra i più bassi degli ultimi mesi, con tutta probabilità legato al ridotto numero dieffettuati, 112.962 (come lo erano stati ieri, 102.795) rispetto ai dati più alti di test effettuati nei giorni precedenti, nel corso della settimana. Il numero di decessi invece sale, e di molto: oggi 421, contro i 296 di ieri. L'indice diè pari a 6,9% (ieri era al 10,4%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute - Istituto superiore di sanità e Regioni e Province autonome sulla diffusione dell'epidemia.

Advertising

IlContiAndrea : #Emma conferma un concerto all’Arena di #Verona il 6 giugno con possibili altre date il 7 e l’8 giugno “ce lo confe… - Agenzia_Ansa : Covid, nelle ultime 24 ore in Italia 7.767 nuovi positivi e 421 morti. Effettuati 112.962 test. Il tasso di positi… - RegioneLazio : #Vaccino anti #Covid19 Da mercoledì 7 Aprile alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 65-64 (nati… - sulsitodisimone : Covid: 7.767 i nuovi contagi su 112.962 tamponi. I morti sono 421 e la positività scende al 6,9% - infoitsalute : Covid in Italia, il bollettino di martedì 6 aprile: 421 morti e 7.767 casi in più. Oltre 3 milioni di guariti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 7 Covid: 7.767 positivi, 421 vittime. Con appena 112.962 test Sono 7.767 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero ... Sono 3.743 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in aumento di 6 ...

Fmi trasmette fiducia alle Borse: Milano in rialzo e spread oltre quota 100 Vola ancora Francoforte +0,7%, bene Parigi +0,47%, Amsterdam +0,69%, Madrid +0,66%, Zurigo +0,62%, ... in collaborazione con Lumos Diagnostics, di una piattaforma di immunodiagnostica per il Covid - 19.

Asparago Rapporto di ricerca industriale (2021): enorme tesi sullo stato del mercato, le opportunità e le previsioni di crescita fino al 2030 - Genovagay Genova Gay Sono.767 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero ... Sono 3.743 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin Italia, in aumento di 6 ...Vola ancora Francoforte +0,%, bene Parigi +0,47%, Amsterdam +0,69%, Madrid +0,66%, Zurigo +0,62%, ... in collaborazione con Lumos Diagnostics, di una piattaforma di immunodiagnostica per il- 19.