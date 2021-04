Cosa fare per evitare che il furto di dati da Facebook diventi un disastro (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - Adottare misure per limitare i rischi di furto dati. È quanto chiede il Garante della privacy con riferimento ai dati di circa 36 milioni italiani, compresi in molti casi numeri telefonici e indirizzi mail, disponibili online a seguito di una violazione dei sistemi di Facebook. Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiesto al social network di rendere immediatamente disponibile un servizio che consenta a tutti gli utenti italiani di verificare se la propria numerazione telefonica o il proprio indirizzo mail siano stati interessati dalla violazione. In caso affermativo, infatti, il numero di telefono potrebbe essere utilizzato per una serie di condotte illecite, che vanno da chiamate e messaggi indesiderati sino a serie minacce come il cosiddetto 'Sim swapping', una tecnica di ... Leggi su agi (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - Adottare misure per limitare i rischi di. È quanto chiede il Garante della privacy con riferimento aidi circa 36 milioni italiani, compresi in molti casi numeri telefonici e indirizzi mail, disponibili online a seguito di una violazione dei sistemi di. Il Garante per la protezione deipersonali ha chiesto al social network di rendere immediatamente disponibile un servizio che consenta a tutti gli utenti italiani di verificare se la propria numerazione telefonica o il proprio indirizzo mail siano stati interessati dalla violazione. In caso affermativo, infatti, il numero di telefono potrebbe essere utilizzato per una serie di condotte illecite, che vanno da chiamate e messaggi indesiderati sino a serie minacce come il cosiddetto 'Sim swapping', una tecnica di ...

Advertising

Giorgiolaporta : Una bambina italiana viene sottratta dal territorio italiano sotto gli occhi dei genitori e finisce in #Russia pass… - ItaliaViva : Vogliamo fare una cosa seria? Bene, si chieda tutti insieme all'avvocato Isabella Conti di fare il sindaco a Bologn… - borghi_claudio : @TereTWT Fate i bravi... due ragioni non devono fare un torto. Teresa è giustamente ammareggiata per un'ingiustizia… - CasaliGiul : RT @ElisabettaGall7: Cosa deve ancora fare Renzi perché tutti capiscano che è totalmente inaffidabile e non vogliano più vederlo neanche di… - CoBeFra : @Jurgen__K La domanda è ...cosa cazzo vorrebbe fare? -