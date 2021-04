Che belle le spiagge senza di noi (Di martedì 6 aprile 2021) Oggi un amico mi ha girato una foto su whatsapp. Lo ha fatto per farmi rosicare, lui sa quanto io ami il mare della Puglia e quanta nostalgia io abbia della sua città: Bisceglie (è la stessa dove le insegnanti hanno tenuto una lezione con i bambini sugli scogli, un paesotto stupendo). Quando ho visto la fotografia ho prima spalancato gli occhi, con lo stupore di chi ha voglia di mare e si ritrova dopo una lunga astinenza di fronte a una distesa di acqua calma, silenziosa e cristallina. Poi l’ho guardata meglio e ho pensato che la spiaggia di ciottoli, considerando che l’inverno è appena terminato, colpisce anche lei. Poca gente, a distanza, in uno spazio che sembra pulitissimo. Non ci sono bottiglie di vetro, nessun cartone per pizze, nessuna plastica abbandonata di nessuna tipologia. E solitamente, con le temperature miti che ci sono in Puglia, in giornate come quelle del periodo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) Oggi un amico mi ha girato una foto su whatsapp. Lo ha fatto per farmi rosicare, lui sa quanto io ami il mare della Puglia e quanta nostalgia io abbia della sua città: Bisceglie (è la stessa dove le insegnanti hanno tenuto una lezione con i bambini sugli scogli, un paesotto stupendo). Quando ho visto la fotografia ho prima spalancato gli occhi, con lo stupore di chi ha voglia di mare e si ritrova dopo una lunga astinenza di fronte a una distesa di acqua calma, silenziosa e cristallina. Poi l’ho guardata meglio e ho pensato che la spiaggia di ciottoli, considerando che l’inverno è appena terminato, colpisce anche lei. Poca gente, a distanza, in uno spazio che sembra pulitissimo. Non ci sono bottiglie di vetro, nessun cartone per pizze, nessuna plastica abbandonata di nessuna tipologia. E solitamente, con le temperature miti che ci sono in Puglia, in giornate come quelle del periodo ...

Che belle le spiagge senza di noi Le spiagge oggi brillano. Guardarle, fa venire una gran voglia di libertà. Vogliamo tornare a vivere. E forse presto succederà. Ma prima che questo accada, dovremmo ricordarci di quanto sono belle le ...

