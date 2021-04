Caso Denise | sindaco Mazara del Vallo | ‘siamo in speranzosa attesa’**

(Di martedì 6 aprile 2021) Palermo, 6 apr. (Adnkronos) – “Noi siamo in unaattesa. Io sono vicino alla famiglia di Piera Maggio”. Lo ha detto all’Adnkronos Salvatore Quinici,didel(Trapani), a poche ore dalle notizia sul Dna della ragazza russa che potrebbe essere la piccolaPipitone. “Non condivido l’eccessiva spettacolarizzazione della vicenda – spiega il primo cittadino – ma capisco che è un prezzo che la famiglia sta pagando. Quindi resto in un silenzio rispettoso del dramma umano che stanno vivendo, dopo tutti questi anni siamo qui in attesa. Evito al momento ogni comento ma mi limito a esprimere solo una vicinanza più affettuosa possibile”. L'articolo CalcioWeb.

Pipitone, cosa succederà nel programma russo questa sera? Una telespettatrice rivela un'anteprima . La verità sulpotrebbe arrivare questa sera. Non si arrestano però le polemiche dopo che ...Read More In EvidenzaPipitone: avv. Frazzitta , 'No al ricatto della tv russa' 6 Aprile 2021Denis Pipitone, l'avvocato Giacomo Frazzitta alza la voce. "Se entro domani non ci ...Si attende il responso definitivo del test del Dna su colei che potrebbe essere Denise Pipitone oggi. "Ma che un teatrino inaccettabile" ...La mamma di Denise Pipitone chiede certezze: "Il dolore di un genitore non si ripaga con il ricatto mediatico" ...