Brindisi nella saletta di un bar e assembramenti: raffica di multe nel weekend (Di martedì 6 aprile 2021) Aperitivi al bar, assembramenti e passeggiate fuori comune: decine di sanzioni nel weekend di Pasqua 6 aprile 2021 Controllate 1.484 persone e 26 sanzionate per varie violazioni alla normativa anti ...

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi nella Basket, Champions League: Brindisi crolla in Turchia, addio Final Eight Nella ripresa ci si aspetta la reazione ospite, ma i turchi ribattono colpo su colpo e alla terza ... Nell'ultima frazione Gaspardo e Udom riportano sotto Brindisi ( - 6), ma un nuovo black out colpisce ...

Le magie di Teodosic stendono Kazan. La Virtus sente profumo di Eurolega Le rotazioni cominciano a fare onde nella partita. Coi cambi la V nera non ci guadagna, Beli entra ... torna a contatto e sorpassa un paio di volte con Morgan (ex Roma) e Brown (ex Brindisi), intanto ...

Brindisi nella saletta di un bar e assembramenti: raffica di multe nel weekend ChietiToday Basket, Champions League 2021: Brindisi crolla in Turchia e viene eliminata Finisce l’avventura della Happy Casa Brindisi nella Basketball Champions League. La squadra pugliese è stata sconfitta dai turchi del Pinar Karsikaya con il punteggio di 107-88 e deve così abbandonare ...

BRINDISI.Diabete tipo 1, nasce all’Asl di Brindisi un ambulatorio dedicato Domani 7 aprile alle 11, nel Distretto sociosanitario di Brindisi in via Dalmazia ... della associazione non permettono più ancora per lungo tempo di proseguire nella attività. Se sei soddisfatto ...

