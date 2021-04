Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,33%) (Di martedì 6 aprile 2021) La Borsa di Tokyo avvia la seduta col segno più, in scia al record fatto registrare dagli indici azionari Usa e all'ottimismo sulle capacità di ripresa dell'economia statunitense. Il Nikkei avanza ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) Ladiavvia la seduta col segno più, in scia al record fatto registrare dagli indici azionari Usa e all'ottimismo sulle capacità di ripresa dell'economia statunitense. Il Nikkei avanza ...

