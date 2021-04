AstraZeneca annuncia nuovi ritardi in Italia | tagli del 50% alla consegna di Vaxzevria

Advertising

Agenzia_Ansa : I Paesi Bassi sospendono temporaneamente la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60 anni con il vaccino A… - ptvonline2001 : Oggi la @RegioneLazio torna in zona arancione. #vaccini altri buchi nelle forniture @AstraZeneca e anche… - antorlandi : RT @Agenzia_Ansa: I Paesi Bassi sospendono temporaneamente la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60 anni con il vaccino AstraZe… - DrAntoniaPagani : RT @Agenzia_Ansa: I Paesi Bassi sospendono temporaneamente la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60 anni con il vaccino AstraZe… - ilgrilloparlan2 : RT @Agenzia_Ansa: I Paesi Bassi sospendono temporaneamente la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60 anni con il vaccino AstraZe… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca annuncia

Almeno cosìKyriakides. Risale al 30 marzo scorso la scelta della Germania di vietare la somministrazione diagli under 60 . Una posizione rimasta pressoché isolata in Europa ......farmacovigilanza che valuta il rischio' sul vaccino died eventuali legami con i casi di trombosi cerebrale 'non ha ancora raggiunto una conclusione. La revisione è in corso'. Lo...Nuovo intoppo nella campagna vaccinale in Italia. AstraZeneca ha infatti annunciato un nuovo ritardo nella consegna delle dosi previste per il 14 aprile. Si tratta di un notevole taglio rispetto al ...L'agenzia europea del farmaco: "Revisione in corso. Non raggiunta una conclusione". La commissaria Ue Kyriakides: "Nuova valutazione attesa per mercoledì". Sottosegretario Sileri: "Possibili limiti a ...