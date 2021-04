Allarme lavoro: a febbraio 945mila occupati in meno in un anno (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr – La crisi da pandemia si fa sentire sempre di più: a febbraio gli occupati erano 22.197.000, ossia 945mila in meno rispetto a febbraio 2020. Lo rileva l’Istat. I numeri del mercato del lavoro sono preoccupanti. “Le ripetute flessioni congiunturali dell’occupazione, registrate dall’inizio dell’emergenza sanitaria fino a gennaio 2021 – spiega l’Istat – hanno determinato un crollo dell’occupazione rispetto a febbraio 2020 (-4,1% pari a -945mila unità). La diminuzione coinvolge uomini e donne, dipendenti (-590mila) e autonomi (-355mila) e tutte le classi d’età. Il tasso di occupazione scende, in un anno, di 2,2 punti percentuali toccando il 56,5%”. Istat: disoccupazione sale al 10,2% Per quanto riguarda ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr – La crisi da pandemia si fa sentire sempre di più: aglierano 22.197.000, ossiainrispetto a2020. Lo rileva l’Istat. I numeri del mercato delsono preoccupanti. “Le ripetute flessioni congiunturali dell’occupazione, registrate dall’inizio dell’emergenza sanitaria fino a gennaio 2021 – spiega l’Istat – hdeterminato un crollo dell’occupazione rispetto a2020 (-4,1% pari a -unità). La diminuzione coinvolge uomini e donne, dipendenti (-590mila) e autonomi (-355mila) e tutte le classi d’età. Il tasso di occupazione scende, in un, di 2,2 punti percentuali toccando il 56,5%”. Istat: disoccupazione sale al 10,2% Per quanto riguarda ...

Advertising

claudio_2022 : RT @IlPrimatoN: Istat: crollano gli occupati, aumenta la disoccupazione (10,2%, giovanile al 31,6%) e tanti non cercano lavoro https://t.c… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Istat: crollano gli occupati, aumenta la disoccupazione (10,2%, giovanile al 31,6%) e tanti non cercano lavoro https://t.c… - Gabriel05470893 : RT @IlPrimatoN: Istat: crollano gli occupati, aumenta la disoccupazione (10,2%, giovanile al 31,6%) e tanti non cercano lavoro https://t.c… - IlPrimatoN : Istat: crollano gli occupati, aumenta la disoccupazione (10,2%, giovanile al 31,6%) e tanti non cercano lavoro - AntonioMattiol1 : RT @collettiva_news: Oltre la malattia, la beffa. Fino al 40% delle domande di infortunio da #Covid vengono bocciate dall'#Inail. Tra le ca… -