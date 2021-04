Aguero, l’ex compagno Clichy è sicuro: “Farebbe bene all’Arsenal ma penso andrà…” (Di martedì 6 aprile 2021) Dove giocherà nella prossima stagione Sergio Aguero? L'unica certezza è che non farà più parte del Manchester City. L'attaccante argentino ha ufficializzato nelle scorse settimane l'addio ai Citizens ma non ha ancora parlato di quale club verrà dopo. Tante le ipotesi e tanti i pareri. Uno di questi è quello di Gael Clichy, ex compagno del Kun, che crede che il centravanti si trasferirà lontano dal calcio inglese.Gael Clichy e il futuro di Aguerocaption id="attachment 1117667" align="alignnone" width="1024" Gael Clichy Aguero (getty images)/captionIntervenuto a Stadium Astro, Clichy ha detto: "Dico la verità. Lo vedrei bene se rimanesse in Premier League. penso che in un certo senso vorrebbe salire sul podio dei ... Leggi su itasportpress (Di martedì 6 aprile 2021) Dove giocherà nella prossima stagione Sergio? L'unica certezza è che non farà più parte del Manchester City. L'attaccante argentino ha ufficializzato nelle scorse settimane l'addio ai Citizens ma non ha ancora parlato di quale club verrà dopo. Tante le ipotesi e tanti i pareri. Uno di questi è quello di Gael, exdel Kun, che crede che il centravanti si trasferirà lontano dal calcio inglese.Gaele il futuro dicaption id="attachment 1117667" align="alignnone" width="1024" Gael(getty images)/captionIntervenuto a Stadium Astro,ha detto: "Dico la verità. Lo vedreise rimanesse in Premier League.che in un certo senso vorrebbe salire sul podio dei ...

