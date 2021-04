Advertising

anteprima24 : ** A Villa Literno la #Scuola in presenza non riparte, dad fino al 12 aprile ** - casertafocus : VILLA LITERNO – Strage di uccelli protetti, il video diventa virale: incastrati due bracconieri GUARDA IL VIDEO - casertaweb : Bracconaggio: video “virale” di strage di uccelli, tra cui otto esemplari di volpoche tra Villa Literno e Teverola… - casertafocus : VILLA LITERNO – Troppi contagi, scuole chiuse fino al 12 aprile ECCO L’ORDINANZA - larampait : #Covid a #VillaLiterno, prolungata sospensione attività didattiche in presenza -

Ultime Notizie dalla rete : Villa Literno

anteprima24.it

A., 49 anni, residente a, e C. L., 39, di Teverola, con la prescrizione agli indagati di allontanarsi immediatamente dal territorio casertano e di non farvi ritorno senza consenso dell'...12:49:41 C'è un terzo Comune in cui domani non riapriranno le scuole: è. Il sindaco Nicola Tamburrino ha appena firmato l'ordinanza che resterà in vigore fino al 12 aprile. La decisione è stata adottata per ragioni di ordine sanitaria. "È appena terminata la ...I due uomini, infatti, sono stati ritenuti dall’A.G. gravemente indiziati di aver cagionato, in concorso tra di loro, con crudeltà e senza necessità, la morte di oltre 70 uccelli, di cui otto esemplar ...Villa Literno (Ce) – A Villa Literno, provincia di Caserta, domani la scuola in presenza non riparte. Gli studenti proseguiranno con la didattica a distanza fino a lunedì 12 aprile. Lo ha stabilito il ...