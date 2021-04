Wta Bogotà 2021, Giulia Gatto-Monticone centra la qualificazione nel main draw (Di lunedì 5 aprile 2021) C’è un’altra azzurra nel tabellone principale del torneo Wta 250 di Bogotà 2021, in programma da oggi (lunedì 5 aprile) sulla terra rossa colombiana. Si tratta di Giulia Gatto-Monticone, che ha centrato la qualificazione nel main draw della “Copa Colsanitas”. La 33enne torinese, n.172 del ranking mondiale, ha battuto nell’ordine la colombiana Kelly Vargas Gonzalez e al turno decisivo la belga Marie Benoit, rimontando col punteggio di 4-6 7-5 6-3 dopo quasi tre ore di lotta. Con Gatto Monticone, sorteggiata al primo turno contro l’australiana Astra Sharma, n.129 del ranking, diventano dunque tre le tenniste italiane al via nel main draw. Al via ci sono infatti anche ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) C’è un’altra azzurra nel tabellone principale del torneo Wta 250 di, in programma da oggi (lunedì 5 aprile) sulla terra rossa colombiana. Si tratta di, che hato laneldella “Copa Colsanitas”. La 33enne torinese, n.172 del ranking mondiale, ha battuto nell’ordine la colombiana Kelly Vargas Gonzalez e al turno decisivo la belga Marie Benoit, rimontando col punteggio di 4-6 7-5 6-3 dopo quasi tre ore di lotta. Con, sorteggiata al primo turno contro l’australiana Astra Sharma, n.129 del ranking, diventano dunque tre le tenniste italiane al via nel. Al via ci sono infatti anche ...

Advertising

sportface2016 : #WtaBogotà 2021: come e quando seguire la sfida tra #Errani e #SorribesTormo - sportface2016 : #Tennis, #WTA #Bogota 2021: l'ordine di gioco di oggi, subito in campo un'azzurra - TennisWebMag : @GattoMonticone si è qualificata nel WTA 250 di Bogotà battendo in tre set e in rimonta la belga Benoit. Ora trover… - federtennis : Giulia #GattoMonticone si qualifica per il main draw del #WTA di Bogotà battendo Benoit per 4-6 7-5 6-3! #stayFIT… - Love_Winners_ : New Post: 'ATP & WTA Tennis Outrights: Cagliari, Marbella, Charleston, Bogota' ATP / WTA Tennis Tips… -