Tropea | il borgo più bello d’Italia

(Di martedì 6 aprile 2021)è una perla rara affacciata sul Tirreno.è lo stupore. La magia. L’incanto.è uno dei miei posti del cuore. La sua elezione adei Borghi 2021 non è che il riconoscimento ufficiale della sua bellezza selvaggia e pittoresca. Alla sua esplosione di colori. Ai suoi romantici tramonti. Alle sue spiagge candide, alle sue grotte naturali e alle sue acque cristalline. Un luogo che ti entra nella pelle, che ti si appiccica addosso come salsedine. Che ti emoziona e ti commuove.è la terrazza sul mare per eccellenza.per me è casa. Lì, dove il “cielo è sempre più blu”. E’ uno scrigno da scoprire, esaltato da un orizzonte sorprendente che può spingersi sino alle Isole Eolie e alle coste siciliane, con i profili di Stromboli, Vulcano e ...

repubblica : E' Tropea il Borgo dei Borghi 2021 - Agenzia_Ansa : Tropea è il 'borgo dei borghi', sbaragliata la concorrenza. La Perla del Tirreno 'incoronata' dal Concorso nazionale - Corriere : Tropea è il «Borgo dei Borghi», dopo il voto online sbaragliata la concorrenza delle 20 località rivali

POFFABRO - Alla fine la Perla del Tirreno ce l'ha fatta, ma il piccolofriulano di Poffabro entra nelle top pten.ha sbaragliato la concorrenza agguerrita di altri candidati sparsi lungo tutto lo Stivale vincendo il concorso nazionale 'Ildei borghi'. ...E' davvero un'occasione per immergersi nella storia, la visita nelarroccato sulla rupe ... si narra, infatti, che a edificarefu Ercole, di ritorno dalle Colonne. Da sempre, però, a ...Invito a recarsi a Tropea, borgo calabrese ricco di storia, che nel 2021 si distingue come il più bel Borgo dei Borghi d’Italia, su 260 borghi in corsa. Arroccata in cima a un’imponente scogliera ...Nella competizione ‘Il Borgo dei borghi’ ieri sera su RAI 3 è andata in onda la finalissima dell’8^ Edizione. Il borgo di Pietramontecorvino si è piazzato all’8° posto su 20 finaliste in tutta Italia ...