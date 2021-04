Tennis: i 19 anni e mezzo di Jannik Sinner emergono in finale a Miami. Ma una giornata opaca non cancella un grande torneo (Di lunedì 5 aprile 2021) Il sogno di Jannik Sinner si è interrotto in finale. Il ragazzo di Sesto Pusteria non è riuscito a riscrivere i libri di storia del nostro Tennis, perdendo all’ultimo atto dell’ATP Masters1000 di Miami contro il polacco Hubert Hurkacz per 7-6 6-4; un risultato che non racconta il momento di vuoto vissuto dall’azzurro a cavallo tra le due frazioni, in cui per la prima volta durante la settimana, forse durante la sua giovane carriera, sembrava aver deposto le armi, confermando in tutto e per tutto la sua carta d’identità che recita 19 anni e 7 mesi e sembrando per la prima volta un ‘umano’, a differenza di quanto gli aveva detto Alexander Bublik al termine della loro partita. Da dopo aver servito per il set perdendo il game a zero, Jannik ha infilato una serie di sei ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Il sogno di Jsi è interrotto in. Il ragazzo di Sesto Pusteria non è riuscito a riscrivere i libri di storia del nostro, perdendo all’ultimo atto dell’ATP Masters1000 dicontro il polacco Hubert Hurkacz per 7-6 6-4; un risultato che non racconta il momento di vuoto vissuto dall’azzurro a cavallo tra le due frazioni, in cui per la prima volta durante la settimana, forse durante la sua giovane carriera, sembrava aver deposto le armi, confermando in tutto e per tutto la sua carta d’identità che recita 19e 7 mesi e sembrando per la prima volta un ‘umano’, a differenza di quanto gli aveva detto Alexander Bublik al termine della loro partita. Da dopo aver servito per il set perdendo il game a zero, Jk ha infilato una serie di sei ...

