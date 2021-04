Sfig*** | ecco i messaggi da maiale che mi scriveva La bestia la insulta | Alba Parietti lo sotterra | uno schifo | ecco le prove

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 aprile 2021) E' rissa trae un suo follower molesto. “Vuoi che pubblichi le schifezze che mi scrivi in privato?”, ha scritto la showgirl sotto un suo post di Instagram, rispondendo a un commento dell'utente. L'uomo aveva attaccato lacriticando e ridicolizzando la sua carriera professionale. Immediata la reazione stizzita della mamma di Francesco Oppini, che così ha minacciato il follower di pubblicare alcunisconci che lui le avrebbe inviato in privato. La discussione è nata sotto uno degli ultimi post della showgirl: un meme dellanei panni di Maleficent. Un video per la precisione. Il fan critico ha commentato: “Per me lei non è una star perché non ha un programma tutto suo da una vita e se vogliamo dirla tutta ha lavorato poco se vai a vedere su Wikipedia. ...