Roma, lesione al flessore per El Shaarawy. Out 15 giorni (Di lunedì 5 aprile 2021) La Roma perde l'attaccante Stephan El Shaarawy per la doppia sfida dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax(gara di andata giovedì 8 aprile ad Amsterdam, ritorno giovedì 15 aprile all'Olimpico). L'esterno è infatti alle prese con una lesione muscolare al flessore destro e sarà costretto a uno stop di quindici giorni. Il giocatore era rimasto in campo fino al 29? della ripresa della sfida dei Mapei Stadium contro il Sassuolo, poi sostituito da Veretout.

