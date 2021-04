Ranieri: “Quagliarella è il nostro Ibra e l’ha dimostrato pienamente” (Di lunedì 5 aprile 2021) Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato anche di Fabio Quagliarella e del pari contro il Milan a Radio Rai 1: “Una bella partita, gagliarda. Volevamo vincerla, ci siamo andati vicino: peccato per l’ultima mezz’ora con l’uomo in meno, ma la prestazione è stata positiva”. Quagliarella è tra i più sottovalutati di sempre? Merita la Nazionale?“Mi pare sia tra i migliori goleador di tutti i tempi: un giocatore immenso, capitano vero. Mi hanno chiesto di Ibrahimovic prima del Milan, ho ho detto che lui è il nostro Ibra e l’ha dimostrato pienamente a San Siro. La convocazione spetta a Mancini: conosce tutti i calciatori, sa che tipo di gioco vuole. Il fatto che l’abbia chiamato a 38 anni è già una grande soddisfazione, se poi ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 aprile 2021) Claudio, allenatore della Sampdoria, ha parlato anche di Fabioe del pari contro il Milan a Radio Rai 1: “Una bella partita, gagliarda. Volevamo vincerla, ci siamo andati vicino: peccato per l’ultima mezz’ora con l’uomo in meno, ma la prestazione è stata positiva”.è tra i più sottovalutati di sempre? Merita la Nazionale?“Mi pare sia tra i migliori goleador di tutti i tempi: un giocatore immenso, capitano vero. Mi hanno chiesto dihimovic prima del Milan, ho ho detto che lui è ila San Siro. La convocazione spetta a Mancini: conosce tutti i calciatori, sa che tipo di gioco vuole. Il fatto che l’abbia chiamato a 38 anni è già una grande soddisfazione, se poi ...

