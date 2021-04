Pubertà precoce: in pandemia è boom di casi (Di lunedì 5 aprile 2021) Pubertà precoce: casi più che raddoppiati durante il lockdown. Lo rivela uno studio degli specialisti di Endocrinologia del Bambino Gesù Sono più che raddoppiati, durante il lockdown del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, i casi di Pubertà anticipata o precoce registrati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. La rilevazione è contenuta in uno… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 5 aprile 2021)più che raddoppiati durante il lockdown. Lo rivela uno studio degli specialisti di Endocrinologia del Bambino Gesù Sono più che raddoppiati, durante il lockdown del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, idianticipata oregistrati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. La rilevazione è contenuta in uno… L'articolo Corriere Nazionale.

