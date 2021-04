Oroscopo di Paolo Fox, oggi lunedì 5 aprile 2021 (Di lunedì 5 aprile 2021) Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni per oggi lunedì 5 aprile 2021 per tutti i segni zodiacali: Ariete: riduci l’aggressività, Toro: guai finanziari, Gemelli: miglioramenti contrastati, Cancro: piccole difficoltà, Leone: richiesta diplomazia, Vergine: obiettivi contrastanti, Bilancia: evita i pettegolezzi, Scorpione: una collaborazione travolgente, Sagittario: conflitti di coppia, Capricorno: una discussione spiacevole, Acquario: sfuggi alle provocazioni, Pesci: sollievo da un conflitto. Cosa ci aspetta in questo lunedì 5 aprile Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 aprile 2021)diFox, le previsioni perper tutti i segni zodiacali: Ariete: riduci l’aggressività, Toro: guai finanziari, Gemelli: miglioramenti contrastati, Cancro: piccole difficoltà, Leone: richiesta diplomazia, Vergine: obiettivi contrastanti, Bilancia: evita i pettegolezzi, Scorpione: una collaborazione travolgente, Sagittario: conflitti di coppia, Capricorno: una discussione spiacevole, Acquario: sfuggi alle provocazioni, Pesci: sollievo da un conflitto. Cosa ci aspetta in questoArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Oroscopo di Paolo Fox, 5 aprile 2021: le previsioni segno per segno - infoitcultura : Oroscopo di Paolo Fox di domani: Lunedì 5 Aprile 2021 - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox 5 aprile 2021: previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute per tutti i segni - yungpeepoo : sono più sbagliato dell'oroscopo per il 2020 di Paolo Fox. - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox 6 aprile 2021: ecco le previsioni segno per segno - #Oroscopo #Paolo #aprile #2021: -