Musetti-Novak in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Cagliari 2021 (Di lunedì 5 aprile 2021) Il primo turno dell’Atp 250 di Cagliari 2021 offrirà il confronto tra Lorenzo Musetti e Dennis Novak, tra atleti differenti per caratteristiche tecniche. Il carrarese tenterà di disinnescare il tennis energico dell’opponente austriaco, insidioso su qualsiasi superficie, come ha compreso amaramente Fabio Fognini in Atp Cup. Musetti giocherà i vari assi tra le proprie maniche, provando a superare il primo ostacolo del torneo sardo. La sfida andrà in scena martedì 6 aprile, con orario d’inizio da definire ufficialmente. SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento e potrà offrire la diretta televisiva del match, con live streaming sul sito ufficiale dell’emittente. In alternativa, Sportface.it garantirà ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Il primo turno dell’Atp 250 dioffrirà il confronto tra Lorenzoe Dennis, tra atleti differenti per caratteristiche tecniche. Il carrarese tenterà di disinnescare il tennis energico dell’opponente austriaco, insidioso su qualsiasi superficie, come ha compreso amaramente Fabio Fognini in Atp Cup.giocherà i vari assi tra le proprie maniche, provando a superare il primo ostacolo del torneo sardo. La sfida andrà in scena martedì 6 aprile, cond’inizio da definire ufficialmente. SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento e potrà offrire latelevisiva del match, con livesul sito ufficiale dell’emittente. In alternativa, Sportface.it garantirà ...

Advertising

sportface2016 : Ecco come seguire l'esordio di #Musetti all'#AtpCagliari 2021 - infoitsport : ATP Cagliari 2021: Musetti debutta con l'austriaco Novak, derby Cecchinato-Fabbiano. Sonego parte dal secondo turno - infoitsport : ATP Cagliari, il tabellone: Musetti pesca Novak, poi la prima testa di serie Dan Evans - hrothger4hand : RT @lorenzofares: Match italiani al 1T del torneo #ATP 250 di Cagliari: #Musetti ???? vs Novak ???? Gaio ???? vs Djere ???? Cecchinato ???? vs Fabbi… - Maracanasport : RT @federtennis: Sorteggiato il tabellone principale del #SardegnaOpen! Il 1° turno degli italiani: @stetone91 ?? Simon #Musetti ?? Novak #C… -