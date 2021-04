Ligue 1 | il Lille batte il PSG e vola in testa Vince il Monaco

(Di lunedì 5 aprile 2021) stata una pasqua amara per il Paris Saint - Germain , che è uscito con le ossa rotte dallo scontro diretto contro il. Durante la 31esima giornata di1, Neymar e co. sono caduti contro gli ...

stata una pasqua amara per il Paris Saint - Germain , che è uscito con le ossa rotte dallo scontro diretto contro il. Durante la 31esima giornata di1, Neymar e co. sono caduti contro gli attuali capolisti. Alè bastata una rete di David al 20' per portare i tre punti a casa e staccare il PSG al ...Il club di1 ha annunciato stamattina l'esito dell'ultimo tampone. Il terzino era rimasto in isolamento precauzionale saltando la sfida di ieri tra Psg e. L'ex romanista non potrà quindi ...Lille 66, PSG 63, Monaco 62, Lione 61, Lens 49, Olympique Marsiglia 48, Rennes 45, Montpellier 45, Metz 42, Nizza 42, Angers 41, Reims 39, Strasburgo 36, Bordeaux 36, St-Etienne 36, Brest 35, Lorient ...Sport in tv oggi 5 aprile 2021. Tutto lo sport di oggi, quando e dove seguirlo. Ricomincia la Serie B, ma anche la Serie A di basket, il tennis, il nuoto e il ciclismo.