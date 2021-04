L'Europa è il Terzo Mondo dei vaccini. Perché usciremo dalla pandemia dopo e peggio di tutti (Di lunedì 5 aprile 2021) C'è un conto semplice, che spiega meglio di tanti discorsi Perché l'Unione europea sia così indietro nella immunizzazione dei suoi abitanti, e dunque uscirà dalla pandemia più tardi rispetto al resto dell'Occidente, con più morti, più imprese chiuse e più posti di lavoro distrutti. È il conto della fabbricazione e della vendita dei vaccini. Pensiamo al grano in un momento di (...) (...) grave carestia: si salva dalla fame chi ne produce di più e lo usa per sé anziché darlo ad altri. Ecco: la Ue non solo fa pochi vaccini, ma ne spedisce altrove quattro su dieci. Da queste scelte deriva tutto il resto, comprese le poche dosi somministrate sinora: 53 ogni cento abitanti nel Regno Unito; 47 negli Stati Uniti e appena 17, in media, nei ventisette Paesi della Ue (con l'Italia che se la cava ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) C'è un conto semplice, che spiega meglio di tanti discorsil'Unione europea sia così indietro nella immunizzazione dei suoi abitanti, e dunque usciràpiù tardi rispetto al resto dell'Occidente, con più morti, più imprese chiuse e più posti di lavoro distrutti. È il conto della fabbricazione e della vendita dei. Pensiamo al grano in un momento di (...) (...) grave carestia: si salvafame chi ne produce di più e lo usa per sé anziché darlo ad altri. Ecco: la Ue non solo fa pochi, ma ne spedisce altrove quattro su dieci. Da queste scelte deriva tutto il resto, comprese le poche dosi somministrate sinora: 53 ogni cento abitanti nel Regno Unito; 47 negli Stati Uniti e appena 17, in media, nei ventisette Paesi della Ue (con l'Italia che se la cava ...

Advertising

RaiolaFeli : @AlessandroCere7 @markorusso69 Quando importi in Europa il terzo mondo questi sono i risultati. - vivere_svizzera : L'altro: in Europa sono civili: tutto pulito, tutto a posto, mai una carta per terra. Mica come da noi, che siamo u… - agomar_2903 : @marco_rogerio_ La Juve è il terzo monte ingaggi d’europa: non deve vincere scudetto e cl per contratto all’allenat… - sportli26181512 : Moto3, Antonelli terzo al GP Doha: 'Contento per il podio, ma soffro troppo'. VIDEO: Il pilota italiano non del tut… - Rodo97ASROMA : @ancoracaaposta Il livello un po' si alzerà perché un terzo delle squadre di Europa League vengono 'tolte' -

Ultime Notizie dalla rete : Europa Terzo Terza ondata di Covid, Europa: chi sta meglio e chi sta peggio Per gli arrivi da gran parte d'Europa ora bisogna esibire un tampone negativo delle ultime 72 ore . ... a mostrare segnali di ripresa sono proprio i primi due Paesi colpiti pesantemente da questo terzo ...

BANCHE/ In 10 anni diecimila sportelli in meno. Cresce l'home banking In Europa l'indice filiali bancarie ogni 100.000 abitanti vede spiccare per efficienza Finlandia (5)...cinque anni le reti bancarie continentali hanno subito una "cura dimagrante" di circa un terzo, ...

Terza ondata di Covid, Europa: chi sta meglio e chi sta peggio Corriere della Sera Terza ondata di Covid, Europa: chi sta meglio e chi sta peggio Prendiamo per esempio il caso dei due Paesi iberici: vicinissimi ma due mondi a parte. «A Pasqua ero a Lisbona, la città era deserta, tutto chiuso. Ieri sono arrivata a Madrid. Qui è come se non ci fo ...

Timmermans tifa Roma: “La vittoria dell’Europa League sarebbe un sogno” Un altro elemento fondamentale lì in mezzo è Klaassen. E il terzo giocatore da tenere sott’occhio è Tadic. È un attaccante molto pericoloso. In difesa, i due argentini Martinez e Tagliafico hanno ...

Per gli arrivi da gran parte d'ora bisogna esibire un tampone negativo delle ultime 72 ore . ... a mostrare segnali di ripresa sono proprio i primi due Paesi colpiti pesantemente da questo...Inl'indice filiali bancarie ogni 100.000 abitanti vede spiccare per efficienza Finlandia (5)...cinque anni le reti bancarie continentali hanno subito una "cura dimagrante" di circa un, ...Prendiamo per esempio il caso dei due Paesi iberici: vicinissimi ma due mondi a parte. «A Pasqua ero a Lisbona, la città era deserta, tutto chiuso. Ieri sono arrivata a Madrid. Qui è come se non ci fo ...Un altro elemento fondamentale lì in mezzo è Klaassen. E il terzo giocatore da tenere sott’occhio è Tadic. È un attaccante molto pericoloso. In difesa, i due argentini Martinez e Tagliafico hanno ...