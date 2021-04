Juventus, deciso il futuro di Dybala (Di lunedì 5 aprile 2021) Paulo Dybala potrebbe tornare a disposizione di Andrea Pirlo per la sfida contro il Napoli di mercoledì nel recupero della giornata di Serie A. Eppure, sono ancora tante le ombre sul suo futuro. La Joya bianconera è sul mercato, anche se non si esclude, in caso di offerte vantaggiose, la sua permanenza.Il restare a Torino, però, prevede anche il rinnovo di contratto che, per ovvie ragioni, non potrà essere agli standard precedentemente richiesti dal calciatore. Come riporta calciomercato.com, infatti, la vecchia offerta fatta a Dybala dal patron Agnelli - 10 milioni netti bonus inclusi - ormai può considerarsi scaduta. Se la Joya vuole restare e rinnovare dovrà accettare le stesse condizioni accettate nel 2017. Una sorta di provocazione da parte della società che, sembra aver deciso le sorti del numero 10 ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 aprile 2021) Paulopotrebbe tornare a disposizione di Andrea Pirlo per la sfida contro il Napoli di mercoledì nel recupero della giornata di Serie A. Eppure, sono ancora tante le ombre sul suo. La Joya bianconera è sul mercato, anche se non si esclude, in caso di offerte vantaggiose, la sua permanenza.Il restare a Torino, però, prevede anche il rinnovo di contratto che, per ovvie ragioni, non potrà essere agli standard precedentemente richiesti dal calciatore. Come riporta calciomercato.com, infatti, la vecchia offerta fatta adal patron Agnelli - 10 milioni netti bonus inclusi - ormai può considerarsi scaduta. Se la Joya vuole restare e rinnovare dovrà accettare le stesse condizioni accettate nel 2017. Una sorta di provocazione da parte della società che, sembra averle sorti del numero 10 ...

