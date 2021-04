In calo i positivi, 10.680 casi e 296 decessi, ma tasso di positività su al 10,4% (Di lunedì 5 aprile 2021) AGI - Sono 10.680 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 18.025 di ieri. I decessi sono 296 (ieri 326). Il numero di tamponi effettuati è pari a 102.795, un numero nettamente inferiore a quello di ieri (250.933) e questo fa salire al 10,4% l'indice di positività (ieri era pari al 7,1%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia del ministero della Salute. Il numero di ricoverati con sintomi registra un incremento di 353 unità, portando il totale attuale a 28.785; nelle terapie intensive sono ricoverati in 3.737, con un incremento d 192 unità rispetto a ieri. Il numero di persone attualmente positive in Italia è di 570.096, in isolamento domiciliare sono in 537.574. Il totale di deceduti dall'inizio dell'epidemia in Italia è finora pari a 111.326. La regione che ... Leggi su agi (Di lunedì 5 aprile 2021) AGI - Sono 10.680 i nuovidi Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 18.025 di ieri. Isono 296 (ieri 326). Il numero di tamponi effettuati è pari a 102.795, un numero nettamente inferiore a quello di ieri (250.933) e questo fa salire al 10,4% l'indice dità (ieri era pari al 7,1%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia del ministero della Salute. Il numero di ricoverati con sintomi registra un incremento di 353 unità, portando il totale attuale a 28.785; nelle terapie intensive sono ricoverati in 3.737, con un incremento d 192 unità rispetto a ieri. Il numero di persone attualmente positive in Italia è di 570.096, in isolamento domiciliare sono in 537.574. Il totale di deceduti dall'inizio dell'epidemia in Italia è finora pari a 111.326. La regione che ...

