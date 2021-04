Giro dei Paesi Baschi, Primoz Roglic vince la cronometro d’apertura. 5° Pogacar (Di lunedì 5 aprile 2021) Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la frazione d’apertura del Giro dei Paesi Baschi, la cronometro individuale di 13.89 km interamente disputata a Bilbao. L’alfiere del Team Jumbo-Visma ha coperto la distanza in 17’17”, con una media oraria di 48.220 km/h. Alle sue spalle lo statunitense Brandon McNulty, della UAE-Team Emirates, staccato di appena 2?, mentre a completare il podio di giornata è stato il danese Jonas Vingegaard, anch’egli del Team Jumbo-Visma, con un ritardo di 18? dal compagno di squadra. Quarta posizione per il norvegese Tobias Foss, anch’egli compagno di squadra di Roglic, staccato di 24?, mentre al 5° posto si è piazzato lo sloveno Tadej Pogacar, della medesima formazione di McNulty, che precede per un questione di ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Lo slovenoha vinto la frazionedeldei, laindividuale di 13.89 km interamente disputata a Bilbao. L’alfiere del Team Jumbo-Visma ha coperto la distanza in 17’17”, con una media oraria di 48.220 km/h. Alle sue spalle lo statunitense Brandon McNulty, della UAE-Team Emirates, staccato di appena 2?, mentre a completare il podio di giornata è stato il danese Jonas Vingegaard, anch’egli del Team Jumbo-Visma, con un ritardo di 18? dal compagno di squadra. Quarta posizione per il norvegese Tobias Foss, anch’egli compagno di squadra di, staccato di 24?, mentre al 5° posto si è piazzato lo sloveno Tadej, della medesima formazione di McNulty, che precede per un questione di ...

