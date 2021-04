(Di lunedì 5 aprile 2021) Lutto nella comunità di Eboli per la morte del professor . La città di Eboli, in provincia di Salerno, piange la morte di un giovane di soli 40, che ha perso la sua battaglia contro il Coronavirus. Si tratta di, professore con una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

mauro_crescenzo : Covid a Eboli, morto Gianmaria Pastore: il chitarrista stroncato dal virus a 40 anni - salernotoday : Eboli piange il prof-chitarrista Gianmaria Pastore: il messaggio commovente del papà - francobus100 : Covid a Eboli, morto Gianmaria Pastore: il chitarrista stroncato dal virus a 40 anni - salernonotizie : Covid: Eboli in lacrime per Gianmaria Pastore. Aveva 40 anni - RoccoColombo2 : Lutto al “Pomponio Leto” di Teggiano. Si è spento il professore Gianmaria Pastore -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmaria Pastore

ilmattino.it

L'EPIDEMIA Covid a Eboli, morto: il chitarrista stroncato dal... Ultimo aggiornamento: 21:00Inconsolabile è il dolore della città per la perdita di, classe '81, trentaseiesima vittima ebolitana del Covid. È la vittima più giovane, l'amico di tanti che da ieri continuano a piangerlo, chiedendosi se esista una strada per uscire ...Lutto nella comunità di Eboli per la morte del professor Gianmaria Pastore, il chitarrista ucciso dal Covid a 40 anni.Lutto ad Eboli per la morte di Gianmaria Pastore, docente di discipline pittoriche presso il liceo artistico di Teggiano e apprezzato chitarrista. Aveva appena 40 anni, li aveva compiuti lo scorso 12 ...