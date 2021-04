Advertising

TV7Benevento : E.Romagna: Marcucci (Pd), 'Vicinanza e solidarietà a Bonaccini'... -

Ultime Notizie dalla rete : Romagna Marcucci

Il Dubbio

... è stato scontato che eleggesse il successore di. Giusto che sia stata Simona Malpezzi , ... Gianfranco Pasquino ha sottolineato su Formiche come a Bologna e in Emilia -sia tutto al ...Non è entrato nelle dinamiche interne, invece, il presidente dell'Emilia -, Stefano ... a differenza del suo dirimpettaio al Senato, Andrea, ha accettato di farsi da parte, come ...Al governatore dell’Emilia Romagna grande solidarietà e vicinanza”. Lo scrive su Twitter il senatore Pd Andrea Marcucci.Ma esclude che l’elezione dei nuovi capigruppo sia dipesa, almeno in parte, dalla volontà di sostituire Andrea Marcucci ... come a Bologna e in Emilia-Romagna sia tutto al maschile.