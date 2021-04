Dubai, 10 donne nude posano sul balcone di un grattacielo: arrestate (Video) (Di lunedì 5 aprile 2021) Una decina di donne hanno posato completamente nude sul balcone di un attico di un grattacielo di Dubai. Il Video è stato registrato sabato in pieno giorno da un uomo dell'edificio di fronte nell'elegante quartiere di Marina: Il filmato in breve tempo ha fatto il giro del mondo diventando virale sul web ed ha fatto anche scattare una serie di arresti per atti osceni in luogo pubblico. E' stato un grande choc per le autorità del luogo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno infatti leggi severe sulla libertà di espressione. Non sono rari i casi di persone incarcerate per i loro commenti e Video online, mentre le principali società di telecomunicazioni statali bloccano l'accesso ai siti web pornografici. Secondo il quotidiano di stato The National, le immagini delle ... Leggi su sicksadworld (Di lunedì 5 aprile 2021) Una decina dihanno posato completamentesuldi un attico di undi. Ilè stato registrato sabato in pieno giorno da un uomo dell'edificio di fronte nell'elegante quartiere di Marina: Il filmato in breve tempo ha fatto il giro del mondo diventando virale sul web ed ha fatto anche scattare una serie di arresti per atti osceni in luogo pubblico. E' stato un grande choc per le autorità del luogo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno infatti leggi severe sulla libertà di espressione. Non sono rari i casi di persone incarcerate per i loro commenti eonline, mentre le principali società di telecomunicazioni statali bloccano l'accesso ai siti web pornografici. Secondo il quotidiano di stato The National, le immagini delle ...

