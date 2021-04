Covid, troppa gente a Piazza Plebiscito: intervengono i carabinieri (Di lunedì 5 aprile 2021) Verso le 12.30 i carabinieri son dovuti intervenire in Piazza del Plebiscito, a Napoli. Troppe persone assembrate e qualche famiglia che pensava di far giocare i propri bambini. All’arrivo dei carabinieri le persone si sono allontanate. I militari, nel rispetto delle norme anti contagio, hanno sanzionato alcuni cittadini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 aprile 2021) Verso le 12.30 ison dovuti intervenire indel, a Napoli. Troppe persone assembrate e qualche famiglia che pensava di far giocare i propri bambini. All’arrivo deile persone si sono allontanate. I militari, nel rispetto delle norme anti contagio, hanno sanzionato alcuni cittadini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

