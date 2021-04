Covid | in Campania meno di mille i positivi | ma cala il numero dei test effettuati

Advertising

GDF : Questa mattina, a Napoli, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciato l’ - CarriaggioM : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 5 APRILE 2021 (ORE 12) Ecco l’aggiornamento?? - ptvtelenostra : COVID-19. IN CAMPANIA 929 POSITIVI, NOVE DECEDUTI NELLE ULTIME 48 ORE - - ddojefrittur : RT @ScorpioAngel_: Il conduttore chiede provocatoriamente ma se vacciniamo subito x il covid free tutti gli abitanti di Capri Ischia e Proc… - puntomagazine : Area Nord di Napoli, intesificati controlli anti covid a #Casoria, #Marano, #Giugliano in Campania e #Nola… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

In rosso , per l'indice del contagio dasuperiore a 250 casi per 100 mila abitanti sono Valle ... Calabria e. Da domani invece, per l'ordinzanza del ministro Speranza, tornano in ......in vigore il nuovo Decreto Draghi che ha stabilito le nuove regole sulle restrizioni antiche ... Calabria ,, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana,...Napoli – Sono meno di mille i positivi registrati nella giornata odierna in Regione Campania a fronte, però, di un numero di tamponi effettuato decisamente più basso del solito. I decessi registrati s ...Meno tamponi effettuati ma aumenta il tasso di incidenza in Campania. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, sono 929 i casi positivi, 401 sintomatici, su 6687 ...