Claudio | tornava a casa con delle pizze d’asporto | frontale sulla Casilina | muoiono in quattro

(Di lunedì 5 aprile 2021) Un terrificante incidente in provincia di Frosinone è costato la vita a benpersone, trequali di giovane età. La dinamica dello scontro è da accertare. La provincia di Frosinone fa i conti con un drammatico risveglio, funestato dall’incidente avvenuto alle 20.30viae costato la vita apersone: tre L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Claudio tornava

Leggilo.org

A perdere la vita sono stati i 19enni Carlo Romanelli e Matteo Simone , il 20enne Luigi Franzese e il 52enneAmato , operaio di una fabbrica di Rocca d'Evandro, chea casa dopo aver ...Si sono scontrati con una Fiat Idea, guidata dal 52enneAmato, operaio in una fabbrica di Rocca d'Evandro, che invecea casa, in frazione Campo Zillone, dopo aver comprato le pizze. ...Il toccante video del campione del mondo 1994, dimesso dall'ospedale di Rio de Janeiro dopo essere stato anche in terapia intensiva: Inizio una nuova vita.Intervenuto ai microfoni di Radio 1, nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport, Claudio Ranieri ha detto la sua sull ... Getty Images L'allenatore della Samp torna sull'impresa sfiorata contro ...