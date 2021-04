Avvio d’Aprile con grande freddo e NEVE a quote molto basse fin dopo Pasqua (Di lunedì 5 aprile 2021) Questo è lo scenario di quest’anno, a cui stiamo andando incontro, per una decisa incursione artica. Non è però da considerarsi un accadimento raro. Colpi di scena clamorosi possono caratterizzare il meteo d’Aprile, con improvvisi ritorni di clima da pieno inverno nel cuore della primavera. NEVE a quote basse per il periodo in Puglia il 7 aprile 2015. L’immagine della bufera ad Alberobello. Fonte webcam meteovalleditria.itPer trovare colpi di coda invernali in grande stile ad inizio aprile, troviamo diversi esempi anche negli ultimissimi anni, con annessi freddo e NEVE che obbligano a rispolverare i giacconi pesanti appena rimessi nell’armadio. Nella prima decade d’Aprile 2015 l’Italia era stretta nella morsa del freddo, sebbene non ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 5 aprile 2021) Questo è lo scenario di quest’anno, a cui stiamo andando incontro, per una decisa incursione artica. Non è però da considerarsi un accadimento raro. Colpi di scena clamorosi possono caratterizzare il meteo, con improvvisi ritorni di clima da pieno inverno nel cuore della primavera.per il periodo in Puglia il 7 aprile 2015. L’immagine della bufera ad Alberobello. Fonte webcam meteovalleditria.itPer trovare colpi di coda invernali instile ad inizio aprile, troviamo diversi esempi anche negli ultimissimi anni, con annessiche obbligano a rispolverare i giacconi pesanti appena rimessi nell’armadio. Nella prima decade2015 l’Italia era stretta nella morsa del, sebbene non ...

