ATP Cagliari 2021, i risultati del 5 aprile. Avanza Egor Gerasimov, fuori Gaio e Zeppieri (Di lunedì 5 aprile 2021) Sulla terra battuta italiana scatta oggi il primo turno del singolare maschile del torneo Sardegna Open 2021 di tennis, di categoria ATP 250, che si completerà domani. I quattro vincitori odierni vanno agli ottavi raggiungendo le prime quattro teste di serie, che usufruivano di un bye. Giornata avara di soddisfazioni per i colori azzurri: termina subito infatti l'avventura di Federico Gaio (n.137 del mondo) contro il serbo Laslo Djere (n.57 ATP). L'azzurro viene sconfitto con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 37 minuti di partita. Nel primo turno del tabellone principale esce di scena anche la wild card Giulio Zeppieri: l'azzurro si arrende allo sloveno Aljaz Bedene, che si impone per 1-6 7-5 7-6 (3) dopo una battaglia lunga due ore e 25 minuti di gioco. Al secondo turno per lui il bielorusso Egor ...

