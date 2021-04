Uomini e Donne: Gemma Galgani abbandonerà il dating show? (Di domenica 4 aprile 2021) Gemma Galgani è la dama di Uomini e Donne più amata in assoluto dal pubblico a casa. La dama di Torino infatti è il volto principale del dating show di Canale 5, ma nonostante questo in studio continuano a pioverle addosso molte critiche. Il periodo che sta vivendo Gemma in questo momento non è affatto semplice, infatti tra discussioni con Tina Cipollari e delusioni d'amore, la torinese sembra in grande crisi. Lei stessa ha ammesso di non vivere per nulla bene il periodo attuale e ha dichiarato di essere molto stanca. Alla luce di tutto questo sui social sono in molti a ipotizzare un possibile addio della veterana di Uomini e Donne. Si tratta solo di voci, ma la Galgani appare stanca e demotivata, proprio per questo ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 4 aprile 2021)è la dama dipiù amata in assoluto dal pubblico a casa. La dama di Torino infatti è il volto principale deldi Canale 5, ma nonostante questo in studio continuano a pioverle addosso molte critiche. Il periodo che sta vivendoin questo momento non è affatto semplice, infatti tra discussioni con Tina Cipollari e delusioni d'amore, la torinese sembra in grande crisi. Lei stessa ha ammesso di non vivere per nulla bene il periodo attuale e ha dichiarato di essere molto stanca. Alla luce di tutto questo sui social sono in molti a ipotizzare un possibile addio della veterana di. Si tratta solo di voci, ma laappare stanca e demotivata, proprio per questo ...

