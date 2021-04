Traffico Roma del 04-04-2021 ore 17 | 30

(Di domenica 4 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione studio Daniele guerrisiscarso sulla rete viaria della capitale anche in virtù delle restrizioni adottate per far fronte all’emergenza sanitaria in corso Sono in pieno svolgimento i preparativi per il Gran Premio di Formula e gara automobilistica riservata alle monoposto a trazione elettrica in programma il 10 e il 11 aprile diverse strade del quartiere sono chiusa alsoggette a cambiamenti nella viabilità Come andiamo le dovute attenzioni per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea metro B1 circolazione rallentata per un guasto tecnico alla stazione Garbatella Inoltre sempre interrotta la linea ferroviaria-lido della tratta piramide Acilia a causa di un guasto tecnico galline Attiva quindi solo tra ciglia e Colombo come ...

...e Colombo come alternativa e la linea bus sostitutiva rl23 EUR Magliana ad Acilia oppure la metro B tra piramide e deor Magliana per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito...VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2021 ORE 16.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIOREGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA: RICORDIAMO CHE PER EFFETTO DELLE RESTRIZIONI DELLA ZONA ROSSA SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL'INTERNO DEL ...ROMA, 04 APR - epa09114894 Traffic builds up at a police checkpoint set up to prevent non-essential travels by citizens at the boundary of Quezon City and Manila, Metro Manila, Philippines, 04 April ...LE FOTO all'interno - Strade vuote e poca gente in giro a Milano . In Liguria controlli anche sulle spiagge, scattano multe di 400 euro se non si abita nei pressi dell'area. Controlli a Roma : ieri 5m ...