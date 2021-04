Traffico Roma del 04-04-2021 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto in redazione Marina riccomi circolazione regolare sulle principali arterie stradali della capitale all’Euro È solo che lo svolgimento i preparativi per il Gran Premio di Formula e gara automobilistica riservate alle monoposto a trazione elettrica in programma il 10 e 11 aprile diverse strade del quartiere sono chiuse alo soggette a cambiamenti nella viabilità raccomandiamo le dovute attenzioni trasporto pubblico oggi e domani Pasquetta sull’intera rete Atac e sulle linee gestite daTPL sarà in vigore il normale orario dei giorni festivi disagi sulla linea ferroviaria-lido interrotta la tratta piramide Acilia per un guasto tecnico la linea Attiva solo tra Acilia e Colombo come alternative la linea bus sostitutiva rl23 EUR Magliana ed Acilia ...