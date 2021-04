Stefano De Martino, nuovo flirt con una delle allieve di Amici? (Di domenica 4 aprile 2021) Secondo recenti rumor, Stefano De Martino avrebbe iniziato un flirt con una delle allieve di Amici. Sarà vero? Sin da quando Stefano De Martino ha intrecciato per la prima volta una relazione sentimentale con Belen Rodriguez, la sua vita privata è argomento d’interesse per tutti i giornali e i lettori di gossip. Come sappiamo l’ex ballerino aveva provato nel 2019 a ricucire lo strappo con la modella argentina, sia perché tra i due c’erano ancora delle emozioni non risolte, sia perché c’era la volontà di dare una famiglia unita al figlio Santiago e magari allargarla. E’ noto anche come questo tentativo di riconciliazione non sia andato a buon fine e che la seconda separazione è avvenuta a conclusione del lockdown del ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 4 aprile 2021) Secondo recenti rumor,Deavrebbe iniziato uncon unadi. Sarà vero? Sin da quandoDeha intrecciato per la prima volta una relazione sentimentale con Belen Rodriguez, la sua vita privata è argomento d’interesse per tutti i giornali e i lettori di gossip. Come sappiamo l’ex ballerino aveva provato nel 2019 a ricucire lo strappo con la modella argentina, sia perché tra i due c’erano ancoraemozioni non risolte, sia perché c’era la volontà di dare una famiglia unita al figlio Santiago e magari allargarla. E’ noto anche come questo tentativo di riconciliazione non sia andato a buon fine e che la seconda separazione è avvenuta a conclusione del lockdown del ...

LimonisignorAA : RT @jupitears: Se la maestra Celentano dice a Tommaso che farà il ballerino lui farà il ballerino allo stesso modo in cui ci aveva azzeccat… - Martino981 : RT @SamuelMontegra1: La cosa più grave è la scelta di un ballerino come Stefano De Martino che preferisce Martina. No comment. #Amici20 - salernovirgini1 : RT @jupitears: Se la maestra Celentano dice a Tommaso che farà il ballerino lui farà il ballerino allo stesso modo in cui ci aveva azzeccat… - lasolaeunica : rido per Stefano de Martino che paragona la sua carriera a quella della Celentano la sua carriera quell… - AleAmbr : RT @SamuelMontegra1: La cosa più grave è la scelta di un ballerino come Stefano De Martino che preferisce Martina. No comment. #Amici20 -