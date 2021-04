Serie A, gli squalificati per la prossima giornata: Ribery e Correa rischiano grosso (Di domenica 4 aprile 2021) Saranno nove i giocatori squalificati per la prossima giornata di Serie A. Ribery e Correa rischiano grosso: tutti i dettagli Saranno nove i giocatori squalificati per la prossima giornata di Serie A. Su tutti, quelli che rischiano una punizione severa sono Ribery e Correa che per via dei rossi diretti rimediati nelle rispettive partite potrebbero ricevere anche due giornate di squalifica. La lista completa: Pedro Pereira (Crotone), Pulgar (Fiorentina), Ribery (Fiorentina), Strootman (Genoa), Correa (Lazio), Lazzari (Lazio), Cristante (Roma), Adrien Silva (Sampdoria), Lovato (Verona). Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Saranno nove i giocatoriper ladiA.: tutti i dettagli Saranno nove i giocatoriper ladiA. Su tutti, quelli cheuna punizione severa sonoche per via dei rossi diretti rimediati nelle rispettive partite potrebbero ricevere anche due giornate di squalifica. La lista completa: Pedro Pereira (Crotone), Pulgar (Fiorentina),(Fiorentina), Strootman (Genoa),(Lazio), Lazzari (Lazio), Cristante (Roma), Adrien Silva (Sampdoria), Lovato (Verona). Leggi su ...

Advertising

juventusfc : Gli highlights di #ToroJuve su @JuventusTV: - Luana48243027 : RT @sen_cal_kapimi_: Adesso dopo il risultato di questa sera, aggiunto a tutti gli altri, provate ancora a dire che è una serie da 4 soldi,… - Mery88thebest : RT @Frances45489071: 5 M I L I O N I Anche con Twitter in palla e con gli altri fandom contro. Perché non importa quanto ci possano odiare… - LegaVolleyFem : ?????? Oggi è il compleanno di una coppia di ragazze della nostra Serie A!!! ?????? Fate tutti gli auguri insieme a noi… - martinamyyy : RT @Frances45489071: 5 M I L I O N I Anche con Twitter in palla e con gli altri fandom contro. Perché non importa quanto ci possano odiare… -