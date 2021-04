Preghiera della gioia per la Pasqua di Cristo Risorto (Di domenica 4 aprile 2021) Cristo, nostra Pasqua, è Risorto per noi! Gesù è veramente Risorto! Il nostro cuore palpita di gioia nel contemplare questo mistero. Non c’è gioia più grande, non c’è annuncio più grande nel Vangelo se non questa notizia: Cristo Gesù, il Figlio di Dio, che era morto, ora è resuscitato per amore nostro! Ha sconfitto ogni L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 4 aprile 2021), nostra, èper noi! Gesù è veramente! Il nostro cuore palpita dinel contemplare questo mistero. Non c’èpiù grande, non c’è annuncio più grande nel Vangelo se non questa notizia:Gesù, il Figlio di Dio, che era morto, ora è resuscitato per amore nostro! Ha sconfitto ogni L'articolo proviene da La Luce di Maria.

