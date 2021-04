Per me il gioco del pallone è qualcosa che si avvicina molto al secondo gol del Napoli (Di domenica 4 aprile 2021) Maksimovic, carissimo, ma vuoi vedere che aveva ragione Sarri e tiene e piere sule pe saglì ‘e scale e a cape pe spartere ‘e recchie? Non so, è un’ipotesi. Maksimovic, dico sempre a te: abbiamo capito che non rinnovi e te ne andrai – e credimi, ne siamo felici – però andarsene così, incollando brutte figure una dietro l’altra, anticipi senza criterio, stop senza speranza, rinvii senza pensiero, appoggi in preda al panico. Vai, ma vai con qualche buona prestazione sulle spalle, o chi ti piglia? Manolas, scusa ma sei amico di Maksimovic o sei semplicemente impazzito? Nel giorno del sabato santo Mertens ha cambiato angolino, ma l’ha messa comunque. , su, a calcio si gioca così. Per me il gioco del pallone è una scintilla, quella che ogni tanto si accende sul piede di Quagliarella. Per me il gioco del pallone deve farti ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 aprile 2021) Maksimovic, carissimo, ma vuoi vedere che aveva ragione Sarri e tiene e piere sule pe saglì ‘e scale e a cape pe spartere ‘e recchie? Non so, è un’ipotesi. Maksimovic, dico sempre a te: abbiamo capito che non rinnovi e te ne andrai – e credimi, ne siamo felici – però andarsene così, incollando brutte figure una dietro l’altra, anticipi senza criterio, stop senza speranza, rinvii senza pensiero, appoggi in preda al panico. Vai, ma vai con qualche buona prestazione sulle spalle, o chi ti piglia? Manolas, scusa ma sei amico di Maksimovic o sei semplicemente impazzito? Nel giorno del sabato santo Mertens ha cambiato angolino, ma l’ha messa comunque. , su, a calcio si gioca così. Per me ildelè una scintilla, quella che ogni tanto si accende sul piede di Quagliarella. Per me ildeldeve farti ...

