Pasquetta 2021, le frasi e immagini da inviare agli amici: le più carine (Di domenica 4 aprile 2021) Pasquetta 2021 frasi e immagini da inviare. Il lunedì dell'Angelo (noto anche "lunedì di Pasqua", più comunemente "Pasquetta") è il giorno dopo la Pasqua. Prende il nome dal fatto che in questo giorno si ricorda l'incontro dell'angelo con le donne giunte al sepolcro di Gesù. Ricorrenza importante per i Cristiani: toccherà alle donne dire agli Apostoli che il Salvatore è risorto. Abbiamo raccolto per voi le frasi e le immagini da condividere con amici e parenti. Il fatto che sia una Pasquetta diversa dal solito per via dell'emergenza Covid non deve impedirci di sentire le persone a noi care, anche solo con un messaggio.

